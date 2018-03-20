С. Собянин: За семь лет в Москве отреставрировано более 1 тыс. памятников истории

Более 1 тыс. исторических объектов и объектов культурного наследия отреставрировали в столице за последние семь лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города.

«В Москве за последние семь лет отреставрировано более 1 тыс. памятников. Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли есть аналоги в других странах. Помимо реставрации памятников проводится приведение в порядок общественного пространства вокруг памятников. Вместе в реализацией программы «Моя улица» проводится огромная работа по приведению в порядок фасадов исторических зданий. Помимо отдельных памятников проводится комплексная работы по целым знаковым территориям. Это и «Зарядье», это ВДНХ, которая сама по себе является крупнейшим реставрационным проектом нашей страны. Надеюсь, что основные работы в 2018-2019 гг. будут также закончены», — сказал С. Собянин

Мэр еще раз подчеркнул, что программа реставрации в Москве является одной из самых масштабных.