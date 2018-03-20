Свыше 35 тыс. москвичей наблюдаются в кабинетах профилактики инфарктов

В столичных кабинетах профилактики инфарктов проходят наблюдение свыше 33 тысяч пациентов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Это прежде всего пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, а также страдающие системными сердечно-сосудистыми заболеваниями — мерцательной аритмией и семейной гиперлипидемией. Только за первые два месяца 2018 года такие кабинеты начали посещать свыше 3,6 тысяч человек», — говорится в материале.

Как пояснил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун , в настоящее время в поликлиниках работает 75 кабинетов вторичной профилактики инфарктов. Прийти на прием горожане могут по направлению невролога, кардиолога, терапевта или в случае выявления фибрилляции предсердий на электрокардиограмме.

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