В «Аптекарском огороде» расцвело редкое растение

«Банан — это, как известно, не пальма, а одна из самых высоких трав в мире, и она у нас достигает высоты 6-7 м. Банан — мощный природный афродизиак, богатый калием, витамином A и сахарами. Всего в нашей коллекции три разновидности бананов — Бархатный, Кавендиш и Райский. Обычно их дегустируют сотрудники сада», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, в прошлом году банан не цвел из-за холодного и пасмурного лета.