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В «Аптекарском огороде» расцвело редкое растение
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Райский банан расцвел в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Райский банан расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые за два года, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые за два года расцвел самый высокий банан — большой Райский банан (Musa paradisiaca), возвышающийся над болотом с хищными растениями в Пальмовой оранжерее. На растении около 30-50 розовых цветков, а урожай поспеет к осеннему фестивалю цветов, урожая и искусства «Краски осени», — сказала она.
Как уточнили в пресс-службе, в прошлом году банан не цвел из-за холодного и пасмурного лета.
«Банан — это, как известно, не пальма, а одна из самых высоких трав в мире, и она у нас достигает высоты 6-7 м. Банан — мощный природный афродизиак, богатый калием, витамином A и сахарами. Всего в нашей коллекции три разновидности бананов — Бархатный, Кавендиш и Райский. Обычно их дегустируют сотрудники сада», — отметили в пресс-службе.
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