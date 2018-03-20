Север столицы освободили от незаконных складов

Незаконные производственные склады рядом с жилым сектором в Бескудниковском районе Москвы демонтированы. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.
«Госинспекция по недвижимости пресекла факт незаконного использования земельного участка в жилом секторе по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 62. Производственно-складские сооружения, незаконно размещенные на городской территории, демонтированы. Комплекс несанкционированных строений был расположен поблизости с жилыми домами. Объекты общей площадью 1 тыс. 330 кв. м использовались под складские цели и ремонт автомобилей. Погрузка и разгрузка большегрузных автомобилей, скопление машин у автосервиса доставляло беспокойство жителям микрорайона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты возведены на земельном участке без разрешительной документации.
«В настоящее время самовольно возведенные строения разобраны, территория освобождена и планируется к благоустройству», — добавляет пресс-служба.