Мокрый снег с дождем ожидается в Приангарье 24 и 25 марта

Неблагоприятные погодные условия по области прогнозируют сотрудники иркутского гидромета. 24 и 25 марта в ряде районов пройдут снегопады с дождем и ожидается порывистый ветер. На дорогах возможен снежный накат и сильная гололедица.

Днем 24 марта сильные осадки со снегом и дождем пройдут в северных районах Иркутской области . Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный от 7 до 12 м/с, с порывами до 22 м/с, в южных районах 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Ночные температуры будут опускаться от -5° при облачной погоде и до -10, -15° при прояснениях.

25 марта осадки не прекратятся, хотя станут умеренными. Ночью мокрый снег, днем снег с дождем. Немного усилится ветер с порывами до 23 м/с. Температура ночью +2, -3°, при прояснении -8, -13°, в западных районах при облачной погоде до +5°, днём +4, +9°, местами +2, -3°.

Иркутске 24 марта осадков не ожидается. Дневные температуры будут подниматься до +12 градусов. 25 марта над городом будет идти мокрый снег, усилится ветер. Порывы составят до 20 м/с. Ночная температура составит +2°, дневная +5, +7°.

Кстати, выходные 24 и 25 марта станут последними днями работы ледовой переправы на Ольхон. Спасатели намерены закрыть переправу из-за теплой погоды и изменений льда после 26 марта.