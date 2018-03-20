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Москомархитектура согласовала проект переноса платформы МЖД «Северянин» к станции МЦК «Ростокино»
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Москомархитектура согласовала проект переноса платформы МЖД «Северянин» к станции МЦК «Ростокино» 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Ростокино
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовала проект переноса остановочного пункта «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) к станции «Ростокино» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.
«Остановочный пункт «Северянин» Ярославского направления железной дороги соединят со станцией «Ростокино» Московского центрального кольца. Проект согласовала Москомархитектура. Развитие общественного транспорта — один из ключевых пунктов политики мэра Москвы Сергея Собянина. Перенося станцию, создавая остановочный узел, мы повышаем мобильность пассажиров и делаем систему более удобной в целом», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе отметили, что перенос станции «Северянин» планируют завершить в 2018 г. Как подчеркивается, помимо связи с МЦК, это позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская». В рамкам проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов. Проектировщик: Гипротранспуть — филиал АО «Росжелдорпроект».
«Подземный переход свяжет три платформы узла и пройдет под путями Ярославского направления. С одной стороны он будет выходить на Северянинский проезд, а с другой — к станции «Ростокино». На каждом выходе запроектированы два эскалатора и небольшая лестница для пассажиров. Кроме того, у каждого выхода в проект заложены лифты. В часы пик через подземный переход сможет проходить до 13 тыс. человек в час. Надземный вестибюль расположится над железнодорожными путями и тремя новыми платформами, он будет служить в том числе для транзита пассажиров через железную дорогу. Входы в него будут также оборудованы эскалаторами и лифтами. В часы пик этот переход сможет принимать до 5 тыс. человек в час», — уточняется в сообщении.
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