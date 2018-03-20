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Крыша павильона остановочного пункта «Метро „Бутырская“ восстановлена коммунальщиками
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Крыша павильона остановочного пункта «Метро „Бутырская“ восстановлена коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали крышу остановочного павильона «Метро „Бутырская“. Работы были выполнены по обращению жителя района, размещенного на портале „Наш город“.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— Проведена работа по ремонту крыши павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте „Метро „Бутырская“, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении.
Портал „Наш город“ был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (ак)
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