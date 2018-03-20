Более 13 тыс. человек посетили стенд Москвы на MIPIM-2018 в Каннах

Более 13 тыс. человек посетили стенд Москвы на MIPIM-2018 в Каннах, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Экспозицию правительства Москвы на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций MIPIM-2018 в Каннах ( Франция ) посетили более 13 тыс. человек», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он пояснил, что на стенде был представлен интерактивный комплекс «Карта Москвы» с актуальными для столицы градостроительными проектами. Например, стадион «Лужники», который уже успел стать лучшей футбольной ареной 2017 г. по версии международных экспертов. Интерес у посетителей московской экспозиции вызвали разделы, посвященные развитию метро, транспортной инфраструктуры, Московского центрального кольца (МЦК), а также реновации промзон.

«Большой отдельной темой в Каннах стала программа реновации. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве», где были презентованы проекты участников архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации. Сейчас эти проекты активно обсуждаются экспертным сообществом, результаты проектов реновации пяти экспериментальных районов Москвы станут известны весной», — пояснил С. Левкин.

Он отметил, что всего на стенде Москвы прошло 17 мероприятий деловой программы. Всего в работе MIPIM-2018 в Каннах приняли участие около 600 россиян и 222 компании из России

Выставка MIPIM-2018 в Каннах проходила с 13 по 16 марта.