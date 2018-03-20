Ещё
Более 13 тыс. человек посетили стенд Москвы на MIPIM-2018 в Каннах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 13 тыс. человек посетили стенд Москвы на MIPIM-2018 в Каннах 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: РИАМО
Более 13 тыс. человек посетили стенд Москвы на MIPIM-2018 в Каннах, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«Экспозицию правительства Москвы на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций MIPIM-2018 в Каннах (Франция) посетили более 13 тыс. человек», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он пояснил, что на стенде был представлен интерактивный комплекс «Карта Москвы» с актуальными для столицы градостроительными проектами. Например, стадион «Лужники», который уже успел стать лучшей футбольной ареной 2017 г. по версии международных экспертов. Интерес у посетителей московской экспозиции вызвали разделы, посвященные развитию метро, транспортной инфраструктуры, Московского центрального кольца (МЦК), а также реновации промзон.
«Большой отдельной темой в Каннах стала программа реновации. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве», где были презентованы проекты участников архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации. Сейчас эти проекты активно обсуждаются экспертным сообществом, результаты проектов реновации пяти экспериментальных районов Москвы станут известны весной», — пояснил С. Левкин.
Он отметил, что всего на стенде Москвы прошло 17 мероприятий деловой программы. Всего в работе MIPIM-2018 в Каннах приняли участие около 600 россиян и 222 компании из России.
Выставка MIPIM-2018 в Каннах проходила с 13 по 16 марта.
Агентство «Москва»: последние новости
На станции метро «Новопеределкино» началось остекление входных павильонов С.Собянин пригласил жителей столицы на общегородские субботники в Москве 14 и 21 апреля Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»65
Трамп все-таки поздравил Путина91
Над Су-57 нависла угроза66
Посол РФ вызван в МИД Чехии115
Пригожин обрушился на Макаревича103
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение