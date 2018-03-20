Мэр столицы Сергей Собянин открыл южный вестибюль станции метро «Спортивная»

В обновленном вестибюле установили четыре новых эскалатора вместо трех старых. Пропускная способность станции увеличилась на 33 процента. Теперь станцией могу воспользоваться около 35 тысяч пассажиров в час. Также было увеличено количество турникетов и кассовых окон, установлены 8 автоматов по продаже билетов и новая система навигации. Отметим, что в рамках программы по замене эскалаторов старше 50 лет начиная с 2010 года на 14 станциях была улучшены пассажирская инфраструктура и установлены новые эскалаторы. До 2020 года планируется заменить эскалаторы еще на 10 станциях метро.