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В ЮВАО завершается отделка станции метро «Некрасовка»
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В ЮВАО завершается отделка станции метро «Некрасовка» 

Управа Южнопортового района 4 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Отделка станции «Некрасовка», Кожуховской линии метро, близка к завершению. На данный момент платформа уже полностью готова, проходит отделка вестибюлей. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Работы выполнены на 90%. Платформа готова полностью, ведется отделка вестибюлей, — заверил А. Бочкарев.
По словам Андрея Бочкарева, завершилось строительство выхода со стороны северо-западном вестибюля, через который можно будет попасть в подземный переход под пересечением улицы Покровская и проспекта защитников Москвы.
Станция «Некрасовка» будет конечной на Кожуховской линии, длинна которой от «Некрасовки» до станции «Нижегородская» будет более 15 км.
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