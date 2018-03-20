В ЮВАО завершается отделка станции метро «Некрасовка»

Андрей Бочкарев. Отделка станции «Некрасовка», Кожуховской линии метро, близка к завершению. На данный момент платформа уже полностью готова, проходит отделка вестибюлей. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы

— Работы выполнены на 90%. Платформа готова полностью, ведется отделка вестибюлей, — заверил А. Бочкарев.

По словам Андрея Бочкарева, завершилось строительство выхода со стороны северо-западном вестибюля, через который можно будет попасть в подземный переход под пересечением улицы Покровская и проспекта защитников Москвы.

Станция «Некрасовка» будет конечной на Кожуховской линии, длинна которой от «Некрасовки» до станции «Нижегородская» будет более 15 км.