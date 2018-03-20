Около 65 тыс. кв. м жилья в Левобережном районе Москвы используют для реализации программы реновации

Около 65 тыс. кв. м жилья в Левобережном районе Москвы используют для реализации программы реновации жилфонда, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с использованием под цели программы реновации жилого фонда части комплексной застройки мкр-н 1,2 района Левобережный (САО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время часть корпусов комплексной жилой застройки уже сдана в эксплуатацию, часть — находится на стадии строительства. Согласно решению штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве, площадка по адресу: Левобережный, мкр-н 2Д, корп. 21-22, 23-27 включена в перечень площадок для реализации программы реновации жилищного фонда в Москве.

«Под программу реновации будет выделено порядка 65 тыс. кв. м недвижимости комплексной жилой застройки», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева

К. Тимофеев подчеркнул, что отделка квартир будет производиться за счет средств Фонда реновации.