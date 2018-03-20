В Москве работает Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации

Его специалисты ежедневно консультируют граждан по любым вопросам, связанным с программой реновации, а каждый вторник и четверг прием жителей ведут профессиональные юристы и члены Общественной палаты города Москвы . Задача данной институции — мониторинг и общественный контроль программы на всех этапах ее реализации, подробное разъяснение гражданам нормативных правовых актов, касающихся программы реновации. Напомним, что на западе Москвы в программу реновации вошли 559 домов.

Теперь участники программы реновации из нашего округа, как и все москвичи, смогут узнать ответы на свои вопросы по телефону Горячей линии Общественного штаба: 8 (495) 646-87-09. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. А можно прийти на прием в Общественный штаб и задать вопросы лично. Адрес штаба: Лихов переулок, д. 3, стр. 1. Прием граждан проходит каждый вторник и четверг с 9.00 до 20.00. Запись на прием осуществляется предварительно по телефону Горячей линии. На прием необходимо взять паспорт.

О реализации программы реновации можно получить информацию самостоятельно на сайтах:

— Мэра Москвы: mos.ru ;— Стройкомплекса Москвы: stroi.mos.ru ;— Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации: renovation.opmoscow.ru.

• Еще один канал для вопросов граждан — Электронная почта Общественного штаба: renovation@shtab.opmoscow.ru