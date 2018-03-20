Ещё
Строительство новой платформы на Ярославском вокзале планируется завершить в июле-сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство новой платформы на Ярославском вокзале планируется завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Москва центр
Строительство новой платформы на Ярославском вокзале планируется завершить в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«На Ярославском вокзале Москвы в марте железнодорожники приступили к работам по строительству новой пассажирской платформы. Она заменит существующие две платформы, а освободившееся пространство используют для укладки дополнительного главного пути, что увеличит пропускную способность, позволив принимать большее количество поездов. В настоящее время строители демонтируют существующие платформы №9 и №10, между которыми находится один путь. Новую платформу построят по принципу «островная» — пути расположатся с каждой стороны. Завершение строительства платформы запланировано на III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на период работ по демонтажу платформ диспетчерский аппарат Московской железной дороги разработал специальную технологию приемки и отправки пригородных поездов, благодаря которой, как подчеркивается, сохранился объем движения пригородных поездов.
«Развитие железнодорожной инфраструктуры проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей укладку дополнительных главных путей на Ярославском направлении Московской железной дороги, а также развитие сопутствующей инфраструктуры. В перспективе это позволит увеличить количество пригородных поездов и повысить транспортную мобильность жителей Москвы и Московской области», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
На станции метро «Новопеределкино» началось остекление входных павильонов С.Собянин пригласил жителей столицы на общегородские субботники в Москве 14 и 21 апреля Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 г.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»65
Трамп все-таки поздравил Путина91
Над Су-57 нависла угроза66
Посол РФ вызван в МИД Чехии115
Пригожин обрушился на Макаревича103
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение