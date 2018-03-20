Строительство новой платформы на Ярославском вокзале планируется завершить в июле-сентябре

Строительство новой платформы на Ярославском вокзале планируется завершить в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«На Ярославском вокзале Москвы в марте железнодорожники приступили к работам по строительству новой пассажирской платформы. Она заменит существующие две платформы, а освободившееся пространство используют для укладки дополнительного главного пути, что увеличит пропускную способность, позволив принимать большее количество поездов. В настоящее время строители демонтируют существующие платформы №9 и №10, между которыми находится один путь. Новую платформу построят по принципу «островная» — пути расположатся с каждой стороны. Завершение строительства платформы запланировано на III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на период работ по демонтажу платформ диспетчерский аппарат Московской железной дороги разработал специальную технологию приемки и отправки пригородных поездов, благодаря которой, как подчеркивается, сохранился объем движения пригородных поездов.