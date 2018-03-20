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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре города
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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре города 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 15 марта 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Б. Переяславская, владение 46, строение 1-4, 6-11.
В настоящее время по указанному адресу расположены административные и производственные здания. Общая площадь объектов составляет более 12 800 квадратных метров.
Как рассказал Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Константин Тимофеев, в намерения инвестора входило строительство по указанному адресу трехзвездочного гостиничного комплекса (включая апартаменты) с подземной автостоянкой. Планируемая площадь здания — 38 500 квадратных метров. Строения, находящиеся на рассматриваемом земельном участке, инвестор планировал снести.
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