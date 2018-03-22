В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки

В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знакиТак, запрещающие остановку и стоянку транспорта знаки установят на улицах: Садовой, Тополиной, Московской, им. Горького и им. Герцена. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, эти ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственного проезда жителей к многоквартирным домам в районе строящихся жилых комплексов, сообщает пресс-служба Краснодара.

С 5 апреля знак поставят на участке тупикового проезда по ул. Садовой, с 9 апреля — на ул. Тополиной, с 13 числа на ул. Московской, а с 16 апреля — на ул. им. Горького, а также на ул. им Герцена.