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В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки
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В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки 

РИА «ФедералПресс» 22 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знакиТак, запрещающие остановку и стоянку транспорта знаки установят на улицах: Садовой, Тополиной, Московской, им. Горького и им. Герцена. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, эти ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственного проезда жителей к многоквартирным домам в районе строящихся жилых комплексов, сообщает пресс-служба Краснодара.
С 5 апреля знак поставят на участке тупикового проезда по ул. Садовой, с 9 апреля — на ул. Тополиной, с 13 числа на ул. Московской, а с 16 апреля — на ул. им. Горького, а также на ул. им Герцена.
«ФедералПресс» напоминает, что на участке улицы Уссурийской в Краснодаре открыли движение транспорта.
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