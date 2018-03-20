Жители не хотят переименовывать линии метро

Москвичи высказались за сохранение официальных названий веток метро на схемах

«Как сейчас (по официальным названиям — Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская, Люблинско-Дмитровская и другим) — 44%, более 89,6 тысячи человек», — говорится в сообщении. В голосовании по вопросу названий линий метро столицы на схемах и в аудиообъявлениях приняли участие более 203,7 тысячи человек, большинство участников опроса выбрало вариант сохранения официальных наименований, сообщается на сайте проекта «Активного гражданина».

На втором месте оказался вариант названия веток метро на схемах и в аудиообъявлениях по цветам — за него проголосовал 41% участников опроса, более 82,6 тысячи человек. Третьим по популярности стал вариант названия по номерам (9%), по 3% респондентов высказались за опции «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».

В голосовании приняли участие более 203,7 тысячи человек. Опрос завершился 18 марта.