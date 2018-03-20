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В переходе от метро «Театральная» на Никольскую улицу установят лифты
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В переходе от метро «Театральная» на Никольскую улицу установят лифты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Москве началась реконструкции пешеходного перехода от станции метро «Театральная» на Никольскую улицу, сообщает m24.ru.
В переходе установят антивандальные светильники, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, а в ступени сходов будет встроена автоматизированная система снегоудаления. При реконструкции будут использованы современные строительные материалы.
После реконструкции со стороны площади Революции появится сход с лестничными маршами, промежуточными площадками и колясочным спуском, а для маломобильных граждан установят пассажирский лифт с площадкой ожидания. Работы завершатся до конца 2019 года.
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