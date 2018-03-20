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Мосгосстройнадзор проверит данные о просадке грунта на стройплощадке станции метро на юго-востоке Москвы
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Мосгосстройнадзор проверит данные о просадке грунта на стройплощадке станции метро на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Специалисты Мосгосстройнадзора выехали на стройплощадку станции метро на юго-востоке Москвы для проверки данных о просадке грунта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«Специалисты Мосгосстройнадзора выехали для проверки на стройплощадку станции метро на юго-востоке Москвы», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по предварительным данным, на данной стройплощадке произошла просадка грунта.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице, что провал грунта произошел на проезжей части в столичном районе Выхино-Жулебино.
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