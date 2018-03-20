Мосгосстройнадзор проверит данные о просадке грунта на стройплощадке станции метро на юго-востоке Москвы

«Специалисты Мосгосстройнадзора выехали для проверки на стройплощадку станции метро на юго-востоке Москвы», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по предварительным данным, на данной стройплощадке произошла просадка грунта.