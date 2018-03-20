В волгоградской подземке реконструируют эскалаторы

«Метроэлектротранс» планирует обновить в 2018 году эскалаторы, расположенные на четырех подземных станциях скоростного трамвая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, реконструированы будут объект на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская», «Пионерская» и «Профсоюзная».

Напомним, что работа эскалаторов на подземных станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» была остановлена еще в 2016 году из-за высокой степени изношенности. «МЭТ» посчитал, что они небезопасны для пассажиров.

Добавим, что кроме реконструкции эскалаторов волгоградскую подземку в 2018 году также ждет обновление 6,5 километра контактной сети. Подробнее об этом читайте здесь.