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В волгоградской подземке реконструируют эскалаторы
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В волгоградской подземке реконструируют эскалаторы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Метроэлектротранс» планирует обновить в 2018 году эскалаторы, расположенные на четырех подземных станциях скоростного трамвая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, реконструированы будут объект на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская», «Пионерская» и «Профсоюзная».
Напомним, что работа эскалаторов на подземных станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» была остановлена еще в 2016 году из-за высокой степени изношенности. «МЭТ» посчитал, что они небезопасны для пассажиров.
Добавим, что кроме реконструкции эскалаторов волгоградскую подземку в 2018 году также ждет обновление 6,5 километра контактной сети. Подробнее об этом читайте здесь.
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