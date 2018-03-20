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Помощь спасателей на месте провала грунта в Москве не понадобилась
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Помощь спасателей на месте провала грунта в Москве не понадобилась 

РИАМО 1 час назад
Помощь спасателей на месте провала грунта, произошедшего при строительстве станции метро «Юго-Восточная» в Москве, не понадобилась, сообщил РИАМО во вторник сотрудник ГУ МЧС России по столице.
Ранее СМИ сообщали, что при строительстве станции столичного метро «Юго-Восточная» произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала составляет четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров. Из-за ЧП перекрыто движение по двум полосам из четырех.
«Поступила заявка, подразделение выехало на место. Помощь спасателей не понадобилась. Место инцидента оцеплено полицией, работают службы», — сказал собеседник агентства.
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