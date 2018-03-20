Помощь спасателей на месте провала грунта в Москве не понадобилась

Ранее СМИ сообщали, что при строительстве станции столичного метро «Юго-Восточная» произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала составляет четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров. Из-за ЧП перекрыто движение по двум полосам из четырех.

«Поступила заявка, подразделение выехало на место. Помощь спасателей не понадобилась. Место инцидента оцеплено полицией, работают службы», — сказал собеседник агентства.