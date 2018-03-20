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Новый корпус построят для Московского комбината шампанских вин
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Новый корпус построят для Московского комбината шампанских вин 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
На территории Московского комбината шампанских вин на западе Москвы построят новый производственный корпус. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Московскому комбинату шампанских вин будет выделен земельный участок площадью 0,8 гектара для строительства нового производственного корпуса площадью 16 тысяч квадратных метров", — передает его слова "Интерфакс".
Корпус возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 44. Тимофеев отметил, что участок выделяется в рамках инвестиционного проекта, поэтому торги проводится не будут.
Ранее Градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила застройки Москвы для реконструкции комбината. Отмечается, что в результате площадь завода увеличится почти в 1,4 раза — с 68 тысячи до примерно 97 тысяч квадратных метров.
Сейчас земельный участок свободен от застройки.
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