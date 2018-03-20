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На юго-востоке Москвы произошел обвал грунта
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На юго-востоке Москвы произошел обвал грунта 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Грунт обвалился при строительных работах на юго-востоке Москвы, дорожное движение в этом районе ограничили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В районе улиц Ташкентская и Ферганская, у Т-образного перекрестка, произошел провал грунта", — сообщили в ведомстве. По данным ГИБДД, задет тротуар и частично правый ряд полосы дорожного движения. «На месте работают сотрудники ГИБДД, движение на данном участке ограничено, столичная ГАИ принимает меры для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, длина участка, на котором обвалился грунт, составляет 10 метров, ширина — 3 метра.
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