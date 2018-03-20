Снегопад начнется в среду и задержится до выходных

В начале недели в области антициклона сохранится солнечная погода без осадков. «Температурный фон в столичном регионе уже начал повышаться, но все же отставание от нормы в ближайшую пятидневку сохранится, примерно на четыре-пять градусов. Погода будет переменчивой, будут солнечные дни, будут и со снегом. Ночи еще умеренно морозные, днем показания термометров будут близки к нулевой отметке, но не всегда смогут ее преодолеть», — говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра России . Во вторник, 20 марта, ночью минус 9-7 градусов в столице, местами до минус 14 градусов, по области минус 10-5 градусов, на юге до минус 17 градусов. Днем в Москве 0-плюс 2 градуса.