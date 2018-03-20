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Провал проезжей части произошел в Москве при строительстве метро
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Провал проезжей части произошел в Москве при строительстве метро
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
Комментарии
На юго-востоке
Москвы
произошел провал грунта на проезжей части, сообщил источник.
Провал глубиной 4 метра произошел при строительстве станции метро. Длина провала — 10 метров, ширина — шесть, передает
РИА «Новости»
.
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