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Провал проезжей части произошел в Москве при строительстве метро
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Провал проезжей части произошел в Москве при строительстве метро 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
На юго-востоке Москвы произошел провал грунта на проезжей части, сообщил источник.
Провал глубиной 4 метра произошел при строительстве станции метро. Длина провала — 10 метров, ширина — шесть, передает РИА «Новости».
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