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На месте строительства станции метро в Москве обвалился грунт
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На месте строительства станции метро в Москве обвалился грунт
РИА Новости
3 часа назад
Фото:
MosDay.ru
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ПРОВАЛ ГРУНТА ПРОИЗОШЕЛ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ МЕТРО НА ЮГО-ВОСТОКЕ
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