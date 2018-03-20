Ещё
На месте строительства станции метро в Москве обвалился грунт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На месте строительства станции метро в Москве обвалился грунт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
РИА НОВОСТИ ПРОВАЛ ГРУНТА ПРОИЗОШЕЛ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ МЕТРО НА ЮГО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ: ЕГО ДЛИНА 10 М, ШИРИНА 6 М И ГЛУБИНА 4 М — ИСТОЧНИК
РИА Новости: последние новости
Весна придет в Москву "плавно и постепенно", обещают синоптики В Москве вручили награды "Писатель года" и "Поэт года" Москва стала одним из пяти самых фотографируемых городов мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей35
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России275
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной390
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос42
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение