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Столичные власти тестируют дронов-курьеров
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Московские власти тестируют дронов-курьеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos/rcaucino
Дроны-курьеры тестируются в Москве для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, соответствующее программное обеспечение разработали в технополисе "Москва", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно сообщению, разработанная в технополисе программа позволит дронам работать практически автономно. Оператор должен только заранее создать маршрут, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута.
"Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов", — рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение и подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.
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