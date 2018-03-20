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Жителей Москвы приглашают покормить животных и птиц в столичных парках
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Жителей Москвы приглашают покормить животных и птиц в столичных парках 

Авторадио 3 часа назад
Жителей Москвы приглашают посетить столичные парки и познакомиться с животными и птицами. Горожане смогут увидеть диких животных, а также покормить и погладить ручных обитателей. Сделать это можно, в частности, в Измайловском парке, музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», Перовском парке и усадьбе Воронцово. Главное — запомнить, что кормить уток хлебом не рекомендуется, так как этот продукт вреден для них и может привести к гибели птиц. Лучше взять с собой специальный корм. А белок советуют кормить семечками, сушеными фруктами, любыми нежареными и несолеными орехами, кроме миндаля. Для удобства посетителей в парках установлены информационные таблички, поясняющие, чем можно кормить животных и птиц.
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