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В столичных трамваях продолжают убирать турникеты
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В столичных трамваях продолжают убирать турникеты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Отключение турникетов в 12 маршрутах интересно еще и тем, что их впервые убирают на трамвайных линиях, где нет низкопольного транспорта — это самые обычные московские вагоны. Их маршруты пролегают по югу, юго-востоку, центру, востоку города. Вход во все двери открыли, например, в трамвае N 1 — улица Академика Янгеля — Москворецкий рынок, N 8 Новоконная площадь — 3-я Владимирская улица, N 12 — Проезд Энтузиастов — 2-я улица Машиностроения, N 16 — улица Академика Янгеля — Серпуховской Вал и другие. Полный перечень маршрутов смотрите на нашем сайте.
По словам Леонида Антонова, главы «Мосгортранса», трамваями в Москве ежедневно пользуются около 800 тысяч пассажиров. Чтобы повысить их удобство и скорость передвижения, постепенно турникеты снимают.
Кроме того, после отключения турникетов на всех 12 маршрутах внедрят тактовое движение, когда трамваи курсируют через определенный период времени, как в метро, через 5, 8 или 10 минут. Такая система уже работает на северо-западе Москвы. Пассажиры четко знают, что дольше определенного промежутка ждать свой трамвай не придется. Отсутствие турникетов помогает соблюдать такое расписание: вход во все двери ускоряет поездки пассажиров на 5-15 минут.
Напомню, столица постепенно избавляется от турникетов и в автобусах. С нового года отключили турникеты на 72 маршрутах, где работали автобусы особо большой вместимости. Кроме того, вход во все двери разрешен и в обычных больших автобусах, если они работают на таком маршруте. Еще на пяти маршрутах турникеты сняли в последние месяцы. Последними «рогатки» убрали в одном из самых длинных маршрутов в Москве N 37.
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