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Вторник может стать самым теплым днем недели в столице
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Мгновенье весны. Вторник в Москве может стать самым теплым днем недели 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Солнечная погода с плюсовой температурой ожидает москвичей во вторник, 20 марта. Воздух в столице днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью ожидается до минус девяти градусов.
На небе могут появиться облака, но осадков не ожидается. Местами в городе может образоваться гололедица.
Юго-западный ветер будет отличаться умеренной скоростью — до восьми метров в секунду. Давление составит 744 миллиметра ртутного столба — в пределах нормы для региона.
Помимо теплой погоды днем, еще одно радостное событие ожидает горожан вечером — начало астрономической весны. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.
Радоваться плюсовой температуре москвичи смогут недолго. К середине недели столбики термометров снова уйдут в минус. Порцию холодного арктического воздуха принесет южный циклон. Кроме того, в среду начнется снегопад, который задержится до выходных. Холоднее всего будет 22 и 23 марта — до минус четырех градусов.
Морозы покинут регион к концу недели. В дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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