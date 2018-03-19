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В ночь на вторник в Рязани ожидается 23 градуса мороза
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В ночь на вторник в Рязани ожидается 23 градуса мороза 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Во вторник, 20 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду.
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