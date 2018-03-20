Дополнительная электричка начнет ездить между Москвой и Балашихой со вторника

Между Москвой и микрорайоном Железнодорожный подмосковной Балашихи во вторник начнет курсировать дополнительный пригородный поезд, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

«С 20 марта между Москвой и Железнодорожным (микрорайон в Балашихе — ред.) начнет курсировать дополнительный пригородный поезд №6540. С Курского вокзала столицы он будет отправляться в 12:42, а в конечный пункт прибывать в 13:19. Новый маршрут повысит транспортную мобильность пассажиров», — говорится в сообщении.

С 14 марта железнодорожники увеличили количество пригородных поездов на Горьковском направлении. В востребованное для поездок время дополнительные поезда начали курсировать между Москвой и микрорайоном Железнодорожный, а также городом Фрязево.