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Дополнительная электричка начнет ездить между Москвой и Балашихой со вторника
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Дополнительная электричка начнет ездить между Москвой и Балашихой со вторника 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Между Москвой и микрорайоном Железнодорожный подмосковной Балашихи во вторник начнет курсировать дополнительный пригородный поезд, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).
«С 20 марта между Москвой и Железнодорожным (микрорайон в Балашихе — ред.) начнет курсировать дополнительный пригородный поезд №6540. С Курского вокзала столицы он будет отправляться в 12:42, а в конечный пункт прибывать в 13:19. Новый маршрут повысит транспортную мобильность пассажиров», — говорится в сообщении.
С 14 марта железнодорожники увеличили количество пригородных поездов на Горьковском направлении. В востребованное для поездок время дополнительные поезда начали курсировать между Москвой и микрорайоном Железнодорожный, а также городом Фрязево.
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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