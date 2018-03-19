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Управы меняют формат общения с жителями
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Управы меняют формат общения с жителями 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 21 марта, на территории восьми административных округов города пройдут встречи глав управ районов с жителями. На них будут также присутствовать ведущие специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Жители смогут обсудить с экспертами тему совершенствования транспортной системы в каждом из районов. Это вопросы установки знаков и светофоров, изменения приоритета движения, организации пешеходных переходов и парковок.
— Деятельность во благо города не может быть без учета интересов его жителей, без поддержания продуктивного диалога с ними, поэтому ЦОДД планирует регулярно проводить встречи с гражданами, а принимать многие решения — на основании общественного мнения, — подчеркнули в столичном ведомстве.
В ЦОДД напомнили, что первые подобные встречи прошли в конце февраля этого года в районах Арбат, Дорогомилово, Северное Тушино, Бескудниковский, Алексеевский, Метрогородок, Рязанский, Донской, Академический и Старое Крюково. Специалисты уделили внимание и территории Новой Москвы. Для ее жителей встречу провели в поселении Вороновское.
Информация о графике и месте проведения встреч размещена на сайте ЦОДД gucodd.ru в разделе «Дорожный координатор».
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