Ещё
На фестивале «Мос/Еда!» было продано около 3,5 млн килограмм продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фестивале «Мос/Еда!» было продано около 3,5 млн килограмм продуктов 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
«Ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» впервые проходил в Москве. Фестивальные площадки разместились по всему городу, в каждом районе. Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 миллионов килограммов продуктов», — сказали в оргкомитете фестиваля.
В сообщении отмечается что гастрономический фестиваль «Мос/Еда!» по желанию москвичей и гостей столицы могут сделать ежегодным.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение На фестивале «Мос/Еда!» было продано около 3,5 млн килограмм продуктов появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Москомархитектура поддержала проект входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта Москвичи смогут увидеть отреставрированную золотую звезду Центрального павильона ВДНХ Участок салатовой линии метро до «Селигерской» откроется в ближайшие дни – Хуснуллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение