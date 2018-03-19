На фестивале «Мос/Еда!» было продано около 3,5 млн килограмм продуктов

Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» впервые проходил в Москве. Фестивальные площадки разместились по всему городу, в каждом районе. Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 миллионов килограммов продуктов», — сказали в оргкомитете фестиваля.

В сообщении отмечается что гастрономический фестиваль «Мос/Еда!» по желанию москвичей и гостей столицы могут сделать ежегодным.

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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