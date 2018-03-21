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Синоптики прогнозируют в Петербурге солнечный апрель с температурой до 16 градусов
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Синоптики прогнозируют в Петербурге солнечный апрель с температурой до 16 градусов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Собака
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге скорый приход весны. В апреле установится комфортная погода, дневная температура воздуха будет достигать 16 градусов, сообщил главный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.
"Ждем, что среднемесячная температура воздуха в апреле будет чуть выше нормы, осадков не очень много и частое влияние антициклонов. Это будет выражаться в значительном прогреве в дневные часы. Ждем в первой половине апреля плюс 3-8, в отдельные дни — до 10-15 градусов", — сказал Колесов в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.
Он уточнил, что по ночам температура будет отрицательной — «в основном слабый минус, но в отдельные дни может быть до минус 3-8 градусов». В середине месяца, по его словам, «есть вероятность небольшой волны холода», но к концу апреля снова потеплеет до плюс 11-16 градусов.
Колесов отметил, что мартовская погода в Петербурге, несмотря на снегопады в 20-х числах, не выбивается из нормы.
"Та погода, которую мы сейчас наблюдаем, она не экстремальная. Если посмотреть на историю наблюдений, то бывала температура и ниже, и отдельные всплески повышения. Норма для 20-х чисел марта в Петербурге — это минус 2 градуса: это значит, минус 6 ночью и плюс 2 днем. Выпадение снега всех удивляет, но если рассматривать историю наблюдений, то каждые два-три года снежный покров в эти дни довольно большой высоты — от 20 до 40 см", — объяснил главный синоптик города.
"Астрономическая весна уже наступила, солнце очень высоко, поэтому днем, чуть только открываются облака, прогрев значительный. Мы видим, что сегодня холодный день, а прогрев все-таки осуществляется", — сказал Колесов журналистам. В Санкт-Петербурге в среду около минус 6 градусов, ночью был снегопад, и, по словам Колесова, снег может повториться в четверг.
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