Парки Москвы пригласили пообщаться с животными

Парки Москвы приглашают познакомиться с обитающими на их территориях животными

"В парках можно встретить самых разных животных, как ручных, так и диких. Некоторых из них можно покормить и погладить", — сказал представитель дирекции. Белки, утки и пернатые Московские парки приглашают горожан и гостей столицы познакомиться с животными и птицами, обитающими на их территориях. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

Самые привычные обитатели парковых зон городской среды — белки и утки. Их можно покормить в Измайловском парке, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", парке "Перовский" и некоторых других парках. Самые дружелюбные белки живут в усадьбе "Воронцово": они охотно кормятся с рук и даже выпрашивают угощение у посетителей.

Главное — запомнить, что кормить уток хлебом не рекомендуется, так как этот продукт вреден для них и может привести к гибели птиц. Лучше взять с собой специальный корм. А белок советуют кормить семечками, сушеными фруктами, любыми нежареными и несолеными орехами, кроме миндаля. "В парках для удобства посетителей установлены информационные таблички, на которых написано, чем именно можно кормить животных и птиц", — отметили в "Мосгорпарке".

Одним из самых богатых фауной парков можно назвать Парк Горького, где, например, можно увидеть фазанов трех видов, а на Голицинских прудах живут белые и черные лебеди и два гуся. Также в парке можно увидеть кроликов, посмотреть на водных красноухих черепах и попугаев. Для удобства посетителей на территории парка размещены автоматы со специальным кормом для белок, лебедей, гусей и уток.

На территории Лианозовского парка на Большом пруду в теплое время года живет пара белых лебедей-шипунов — Ромео и Джульетта, которых чаще всего фотографируют посетители. Не менее примечательные обитатели парков — крупные ярко-оранжевые утки (огари). "Они очень фотогеничны, с удовольствием позируют, отлично выглядят в Instagram и невозмутимы даже когда к ним подходят очень близко", — рассказал представитель "Мосгорпарка".

В парке Победы на Поклонной горе, помимо белок, обитает много птиц, в том числе снегири, дрозды, скворцы. "Весной прилетает много лет одна и та же пара огарей, они живут около фонтанов, а к лету перебираются в заказник "Сетунь" по соседству", — рассказали в "Мосгорпарке". Парк "Фили" богат на редких птиц и зверей, таких как совы, тетеревятники, дятлы и зайцы, однако увидеть их удается не каждому посетителю. От ежиков до лошадей

В самом молодом парке столицы "Зарядье" живет семья ежей, которые ближе к маю выйдут из спячки. Также ближе к маю в пруды парка снова выпустят карпов: на зиму их вылавливали, чтобы они не замерзли.

Для любителей домашних животных в парках также найдется с кем пообщаться. Например, в усадьбе Деда Мороза можно посмотреть на домашних козу с козленком, их можно покормить с рук.

В Измайловском парке есть хаски-парк, куда можно приобрести билет для прогулки с собаками породы хаски. Кроме того, в зимнее время посетителям предлагается прокатиться на нартах, запряженных ездовыми собаками, в летнее время — на веломобиле с упряжкой.

В том же Измайловском открыт конный двор, где можно взять урок верховой езды. "Катание — платная услуга, а вот погладить и покормить лошадей можно абсолютно бесплатно, нужно только спросить разрешения погонщика. Угостить лошадь можно морковкой, яблоком или кусочками сахара", — рассказали в "Мосгорпарке".

Еще один конный клуб расположен в парке "Кузьминки-Люблино", где также можно научиться ездить верхом и просто пообщаться с лошадьми. В усадьбе Воронцово по выходным и праздникам приглашают покататься на пони или просто их погладить.