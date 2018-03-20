Ещё
Два навеса над лестничными спусками установят на «Бабушкинской»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два навеса над лестничными спусками установят на «Бабушкинской» 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход будут установлены на станции столичного метрополитена «Бабушкинская».
«Новые навесы защитят лестничные сходы от осадков», — говорится в сообщении, — сообщает единый транспортный портал.
Вместе с установкой навесов будут отремонтированы лестничные сходы.
Во время проведения работ по установке навесов для передвижения пассажиров будут временно закрыты два лестничных марша, которые ведут на Енисейскую улицу. Для выхода в город и спуска на станцию пассажирам рекомендуют использовать противоположные лестничные сходы. (ск)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Вендинговые аппараты появятся на двух станциях МЦК в Северо-Восточном округе Пристройка на 200 пациентов появится у поликлиники на 1-й Напрудной – зампрефекта СВАО В филиале «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» состоится беседа с психологом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»61
Трамп все-таки поздравил Путина86
Над Су-57 нависла угроза62
Посол РФ вызван в МИД Чехии113
Пригожин обрушился на Макаревича97
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение