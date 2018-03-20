Два навеса над лестничными спусками установят на «Бабушкинской»

Два навеса над лестничными спусками в подуличный переход будут установлены на станции столичного метрополитена «Бабушкинская».

«Новые навесы защитят лестничные сходы от осадков», — говорится в сообщении, — сообщает единый транспортный портал.

Вместе с установкой навесов будут отремонтированы лестничные сходы.

Во время проведения работ по установке навесов для передвижения пассажиров будут временно закрыты два лестничных марша, которые ведут на Енисейскую улицу. Для выхода в город и спуска на станцию пассажирам рекомендуют использовать противоположные лестничные сходы. (ск)