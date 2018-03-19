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Электрички будут следовать мимо ж/д станции «Выхино» с 24 по 31 марта
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Электрички будут следовать мимо ж/д станции «Выхино» с 24 по 31 марта 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки С 05:00 24 до 05:00 31 марта 2018 года в связи с закрытием участка Таганско‐Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщили в ЦППК.
Эта временная мера поможет снизить нагрузку на одноименную станцию метрополитена и перераспределить пассажиропоток. В среднем на ж/д станции «Выхино» в будние дни он составляет порядка 80 тысяч человек.
Для удобства жителей близлежащих районов ОАО «Центральная ППК» обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до станций «Вешняки», «Плющево», «Перово», «Фрезер», «Новая», «Сортировочная», «Электрозаводская», «Казанский вокзал».
Для пересадки на метро и МЦК пассажиры смогут воспользоваться следующими ж/д станциями: «Новая» (станция метро «Авиамоторная»), Электрозаводская (станция метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция метро «Комсомольская»), Фрезер (станция МЦК «Андроновка»).
Информация обо всех бесплатных маршрутах наземного городского транспорта, организованного на время изменения графика работы Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, доступна на портале transport.mos.ru.
Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро — работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена.
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