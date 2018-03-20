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Внешние работы на 43 объектов ВДНХ будут завершены до конца года
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Внешние работы на 43 объектов ВДНХ будут завершены до конца года 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Mos.ru
Внешние работы на 43 объектов памятников, расположенных на территории ВДНХ, будут завершены в 2018 г. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
«Реставрационные работы проводятся в последние четыре года на 43 из 49 памятников на ВДНХ. Планируется, что все внешние работы по всем 43 объектам будут завершены уже в этом году. Весь основной реставрационный объем, тем более все внешние фасадные работы, планируется завершить в 2018 г.», — сказал А. Емельянов.
Ранее сообщалось, что реставрация объектов культурного наследия на ВДНХ завершится к июлю 2018 г.
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