Внешние работы на 43 объектов ВДНХ будут завершены до конца года

Внешние работы на 43 объектов памятников, расположенных на территории ВДНХ, будут завершены в 2018 г. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов

«Реставрационные работы проводятся в последние четыре года на 43 из 49 памятников на ВДНХ. Планируется, что все внешние работы по всем 43 объектам будут завершены уже в этом году. Весь основной реставрационный объем, тем более все внешние фасадные работы, планируется завершить в 2018 г.», — сказал А. Емельянов.

Ранее сообщалось, что реставрация объектов культурного наследия на ВДНХ завершится к июлю 2018 г.