На ВДНХ завершили реставрацию павильона «Космос» 

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в ближайшие недели павильон откроется для посетителей, сохранив свою профильную тематику. Здесь появится центр «Космонавтики и авиации», который ежедневно смогу посещать до 20 тысяч человек. На выставке будут представлены 120 образцов техники, более 2 тысячи архивных документов. Площадь экспозиции составит 15 тысяч квадратных метров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что основные реставрационные работы на территории ВДНХ завершатся к концу следующего года.