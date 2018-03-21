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На ВДНХ завершили реставрацию павильона «Космос»
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На ВДНХ завершили реставрацию павильона «Космос» 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Москва меняется
По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в ближайшие недели павильон откроется для посетителей, сохранив свою профильную тематику. Здесь появится центр «Космонавтики и авиации», который ежедневно смогу посещать до 20 тысяч человек. На выставке будут представлены 120 образцов техники, более 2 тысячи архивных документов. Площадь экспозиции составит 15 тысяч квадратных метров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что основные реставрационные работы на территории ВДНХ завершатся к концу следующего года.
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 Ещё 14 источников 
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