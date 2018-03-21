На синей ветке московского метро произошёл сбой

На синей ветке Московского метрополитена на участке от станции «Киевская» до «Славянского бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в Telegram-канале метро.

«На участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в тексте сообщения.

Ранее НСН сообщала, что южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метрополитена был открыт после реконструкции.