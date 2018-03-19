Ещё
Пять автобусных маршрутов в районе станции метро «ВДНХ» изменятся с 20 марта в связи со строительством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять автобусных маршрутов в районе станции метро «ВДНХ» изменятся с 20 марта в связи со строительством 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: MosDay.ru
Пять автобусных маршрутов в районе станции метро «ВДНХ» будут изменены с 20 марта 2018 г. в связи со строительными работами, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи со строительными работами с 20 марта 2018 г. вносятся изменения в работу маршрутов автобуса №33, 93, 136, 533, 834 в районе станции метро «ВДНХ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы №33 при движении к остановке «ВДНХ (южная)» вместо 2-го Поперечного и Продольного проездов будут следовать по проспекту Мира и Останкинскому проезду. Остановка «Метро „ВДНХ“ при движении к остановке „ВДНХ (южная)“ будет расположена на проспекте Мира между вестибюлями станции метро.
Кроме того, автобусы №93, 136 при движении от остановки „ВДНХ (северная)“ вместо Продольного и 1-го Поперечного проездов будут следовать по ул. Бориса Галушкина и проспекту Мира. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении от „ВДНХ (северная)“ переносится с 1-го Поперечного проезда и совмещается с действующей остановкой у южного вестибюля метро при следовании в область. Остановка „Метро „ВДНХ“ при следовании к остановке „ВДНХ (северная)“ переносится со 2-го Поперечного проезда на 150 м назад, на проспект Мира.
Помимо этого, автобусы №834 вместо 1-го и 2-го Поперечного, а также Продольного проездов будут следовать в обоих направлениях по проспекту Мира и Останкинскому проезду. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении от остановки „ВДНХ (южная)“ переносится с 1-го Поперечного проезда и совмещается с действующей остановкой у южного вестибюля метро при следовании в область. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении к остановки „ВДНХ (южная)“ переносится со 2-го Поперечного проезда на проспект Мира и будет расположена между вестибюлями станции метро.
Отмечается, что остановка „Метро „ВДНХ“ для маршрута автобуса №533 переносится со 2-го Поперечного проезда на 150 м назад, на проспект Мира.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 6 тыс. человек в Москве призовут на военную службу в весеннюю кампанию У станций метро «Выхино» и «Кузьминки» в час пик 24-30 марта пассажирам будут раздавать горячий чай Мосгорнаследие: В центре столицы завершилась реставрация «Дома Ростовых»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение