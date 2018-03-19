Пять автобусных маршрутов в районе станции метро «ВДНХ» изменятся с 20 марта в связи со строительством

Пять автобусных маршрутов в районе станции метро «ВДНХ» будут изменены с 20 марта 2018 г. в связи со строительными работами, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи со строительными работами с 20 марта 2018 г. вносятся изменения в работу маршрутов автобуса №33, 93, 136, 533, 834 в районе станции метро «ВДНХ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы №33 при движении к остановке «ВДНХ (южная)» вместо 2-го Поперечного и Продольного проездов будут следовать по проспекту Мира и Останкинскому проезду. Остановка «Метро „ВДНХ“ при движении к остановке „ВДНХ (южная)“ будет расположена на проспекте Мира между вестибюлями станции метро.

Кроме того, автобусы №93, 136 при движении от остановки „ВДНХ (северная)“ вместо Продольного и 1-го Поперечного проездов будут следовать по ул. Бориса Галушкина и проспекту Мира. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении от „ВДНХ (северная)“ переносится с 1-го Поперечного проезда и совмещается с действующей остановкой у южного вестибюля метро при следовании в область. Остановка „Метро „ВДНХ“ при следовании к остановке „ВДНХ (северная)“ переносится со 2-го Поперечного проезда на 150 м назад, на проспект Мира.

Помимо этого, автобусы №834 вместо 1-го и 2-го Поперечного, а также Продольного проездов будут следовать в обоих направлениях по проспекту Мира и Останкинскому проезду. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении от остановки „ВДНХ (южная)“ переносится с 1-го Поперечного проезда и совмещается с действующей остановкой у южного вестибюля метро при следовании в область. Остановка „Метро „ВДНХ“ при движении к остановки „ВДНХ (южная)“ переносится со 2-го Поперечного проезда на проспект Мира и будет расположена между вестибюлями станции метро.

Отмечается, что остановка „Метро „ВДНХ“ для маршрута автобуса №533 переносится со 2-го Поперечного проезда на 150 м назад, на проспект Мира.