Ещё
Синоптик рассказал, каким будет апрель в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптик рассказал, каким будет апрель в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Апрель в Петербурге будет относительно теплым. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, температура воздуха в первые недели месяца будет для жителей города комфортной и даже немного превысит норму. «Ждем в первой половине апреля +3-8 градусов, — сообщил синоптик. — В отдельные дни до +10-15 градусов. Ночные температуры отрицательные со слабым минусом. В отдельные ночи до минус 3-8 градусов по Петербургу».
Во второй половине апреля сохранится возможность похолодания, однако в последние дни месяца тепло вернется в город, и воздух прогреется до 16°С. Ночью столбик термометра также будет подниматься выше нуля.
В ближайшие дни на Петербург обрушится череда снегопадов, однако, согласно прогнозу Колесова, в апреле осадков будет не очень много, а половодье пройдет для Северной столицы незаметно. «Ситуация будет в пределах нормы», — добавил эксперт.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На станции метро «Невский проспект» искали бомбу Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда Возле станции метро «Горьковская» введут одностороннее движение
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке68
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»239
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД89
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи27
Трамп объяснился за звонок Путину56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение