Синоптик рассказал, каким будет апрель в Петербурге

Апрель в Петербурге будет относительно теплым. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов

По его словам, температура воздуха в первые недели месяца будет для жителей города комфортной и даже немного превысит норму. «Ждем в первой половине апреля +3-8 градусов, — сообщил синоптик. — В отдельные дни до +10-15 градусов. Ночные температуры отрицательные со слабым минусом. В отдельные ночи до минус 3-8 градусов по Петербургу».

Во второй половине апреля сохранится возможность похолодания, однако в последние дни месяца тепло вернется в город, и воздух прогреется до 16°С. Ночью столбик термометра также будет подниматься выше нуля.

В ближайшие дни на Петербург обрушится череда снегопадов, однако, согласно прогнозу Колесова, в апреле осадков будет не очень много, а половодье пройдет для Северной столицы незаметно. «Ситуация будет в пределах нормы», — добавил эксперт.