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Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму 21-22 марта
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Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму 21-22 марта 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, туман и гололед ожидаются в Крыму вечером в среду и в ночь на четверг. Соответствующее предупреждение опубликовали в среду на сайте Гидрометцентра России.
"Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Крыму ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами очень сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения", — говорится в сообщении.
Температура воздуха на территории полуострова в среду днем составит в среднем около 8 — 11 градусов тепла, в ночь на четверг опустится до одного градуса ниже нуля.
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