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Спрос на квартиры в центре Москвы падает
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Спрос на квартиры в центре Москвы падает с каждым годом 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Спрос на вторичном рынке в центре Москвы упал за последний год на 10%, а за последние 5 лет — на четверть, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Квартирами в ЦАО обычно интересуются две категории покупателей: те, кто выбирает жилье именно в этом районе, и те, кто рассматривает и варианты в соседних районах. Значительный отток зафиксирован именно во второй группе — такие покупатели все чаще делают выбор не в пользу центра.
В основном речь идет о людях, которые покупают жилье бизнес-класса и, в меньшей степени, комфорт-класса. Покупатели элитной недвижимости могут позволить себе приобрести жилье в центре, не прицениваясь к другим округам.
Особенно сильно спрос просел в районах, граничащих с теми, где активно строится новое жилье. В последние годы жилье активно строилось и в ЦАО, но по большей части это были объекты, относящиеся к элитному сегменту, в то время как в граничащих с центром округах на рынок выходили более доступные по цене квартиры в домах бизнес— и комфорт-класса.
На отток покупателей из центра Москвы влияет не просто дорогое, но и сильно переоцененное жилье — 95% объема квартир продаются по завышенной цене. В бизнес-сегменте предложения переоценены в среднем на 30%. Владельцы таких квартир, как правило, люди небедные, и готовы ждать долгое время, когда их лот наконец-то найдет нового хозяина, при этом не снижая стоимости предложения. В итоге в среднем квартира на вторичном рынке в центре Москвы будет продаваться полгода, в то время как в остальных районах средний срок экспозиции вдвое меньше.
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