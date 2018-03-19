Участок «фиолетовой» линии московского метро закроют на неделю с 24 марта

Три станции Таганско‐Краснопресненской линии московского метро: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» с 24 марта на неделю будут недоступны для пассажиров в связи со строительством Кожуховской линии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу московского метрополитена.

Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Интервал составит 1 минуту. Автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «Метро „Выхино“ — „Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — „Метро “ Котельники “ с остановкой у станции „Жулебино“.

С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции“Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 пресс-служба

московского метрополитена.

Специально для разгрузки станции метро «Выхино» 24–30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию без остановки.