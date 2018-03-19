Участок «фиолетовой» линии московского метро закроют на неделю с 24 марта 

Три станции Таганско‐Краснопресненской линии московского метро: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» с 24 марта на неделю будут недоступны для пассажиров в связи со строительством Кожуховской линии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу московского метрополитена.
Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Интервал составит 1 минуту. Автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «Метро „Выхино“ — „Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — „Метро “Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“.
С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции“Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 пресс-служба
московского метрополитена.
Специально для разгрузки станции метро «Выхино» 24–30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию без остановки.
Накануне глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал, что московский метрополитен заказал еще тысячу значков для беременных. Он рассчитывает, что при виде яркой детали, пассажиры станут охотнее уступать место беременным женщинам.