Москвичей ждет новое похолодание

К середине недели в столичном регионе ожидается очередное повышение температуры — к счастью, как обещают синоптики, последнее для прошедшей зимы.

Как сообщает окружная газета ЮЗАО « Москва За Калужской заставой» со ссылкой на Гидрометцентр РФ , прошедшие выходные в Москве стали самыми холодными в марте — последний раз такой холодный март в Москве был зафиксирован в 2013 году.

«20 марта начнется астрономическая весна. Метеорологическая весна по-прежнему не торопится в столичный регион, и ее не следует ждать на этой неделе», — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В частности, как минимум, до ближайших выходных в городе ожидается температура, на 4-5 градусов ниже климатической нормы, а также снегопады.