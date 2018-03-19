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Москвичей ждет новое похолодание
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Москвичей ждет новое похолодание 

Мои Черемушки 8 часов назад
Фото: Мои Черемушки
К середине недели в столичном регионе ожидается очередное повышение температуры — к счастью, как обещают синоптики, последнее для прошедшей зимы.
Как сообщает окружная газета ЮЗАО «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, прошедшие выходные в Москве стали самыми холодными в марте — последний раз такой холодный март в Москве был зафиксирован в 2013 году.
«20 марта начнется астрономическая весна. Метеорологическая весна по-прежнему не торопится в столичный регион, и ее не следует ждать на этой неделе», — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В частности, как минимум, до ближайших выходных в городе ожидается температура, на 4-5 градусов ниже климатической нормы, а также снегопады.
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