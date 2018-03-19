В Москве может появиться памятник, посвященный истории строительства столицы

«Проектом предлагается внести в перечень предложение об установки монументальной скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы . Все необходимые поддержки данного решения существуют, никто не возражает, все поддерживают», — сказал Герасимов.

Он добавил, что скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы, планируется установить по адресу: Большая Никитская улица, дом 7, строение 1.