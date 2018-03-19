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В Москве может появиться памятник, посвященный истории строительства столицы
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В Москве может появиться памятник, посвященный истории строительства столицы 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение памятника, посвященного строительству столицы, сообщил в ходе заседания председатель комиссии Евгений Герасимов.
«Проектом предлагается внести в перечень предложение об установки монументальной скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы. Все необходимые поддержки данного решения существуют, никто не возражает, все поддерживают», — сказал Герасимов.
Он добавил, что скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы, планируется установить по адресу: Большая Никитская улица, дом 7, строение 1.
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