Станция «Стрелка» нижегородского метрополитена готова на 96%

Готовность станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде оценивается в 96%. Об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский во время финальной проверки стадиона представителями FIFA и оргкомитета «Россия-2018» 24 марта.

Как отметил Сватковский, сейчас на станции идут отделочные работы — устанавливаются люстры, монтируются слаботочные системы. В течение апреля будет получен сертификат безопасности и в срок до 30 апреля станция будет открыта.

Напомним, что на строительство метро в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделят еще 645 млн рублей.