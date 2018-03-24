Ещё
Станция «Стрелка» нижегородского метрополитена готова на 96%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станция «Стрелка» нижегородского метрополитена готова на 96% 

Vgoroden.ru 24 марта 2018
Фото: В городе N
Готовность станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде оценивается в 96%. Об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский во время финальной проверки стадиона представителями FIFA и оргкомитета «Россия-2018» 24 марта.
Как отметил Сватковский, сейчас на станции идут отделочные работы — устанавливаются люстры, монтируются слаботочные системы. В течение апреля будет получен сертификат безопасности и в срок до 30 апреля станция будет открыта.
Напомним, что на строительство метро в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделят еще 645 млн рублей.
Vgoroden.ru: последние новости
Снегопады в Нижнем Новгороде продолжатся до конца марта Павел Грудинин проиграл спор и сбрил усы (ВИДЕО) Новый руководитель нижегородского УФНС обозначил приоритеты работы на 2018 год
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди264
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия312
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП173
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово78
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение