Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская городская дума на заседании в среду одобрила инициативу об установке в непосредственной близости от Кремля монументально— скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.
"Комиссия по монументальному искусству рассмотрела предложение, поступившее от некоммерческого благотворительного фонда «Фонд ветеранов строителей Москвы», об увековечении памяти создателей и строителей Москвы. С учетом положительных заключений приняла решение поддержать эту инициативу и установить в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля в районе дома 7, строения 1, по улице Большая Никитская монументально— скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы", — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, представляя проект закона.
Он уточнил, что финансовое обеспечение в размере 70 млн рублей на проведение конкурса на лучший проект, изготовление, а также работы по сооружению монумента и благоустройству прилегающей территории в полном объеме гарантирует «Фонд ветеранов строителей Москвы».