Ещё
Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская городская дума на заседании в среду одобрила инициативу об установке в непосредственной близости от Кремля монументально— скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.
"Комиссия по монументальному искусству рассмотрела предложение, поступившее от некоммерческого благотворительного фонда «Фонд ветеранов строителей Москвы», об увековечении памяти создателей и строителей Москвы. С учетом положительных заключений приняла решение поддержать эту инициативу и установить в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля в районе дома 7, строения 1, по улице Большая Никитская монументально— скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы", — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, представляя проект закона.
Он уточнил, что финансовое обеспечение в размере 70 млн рублей на проведение конкурса на лучший проект, изготовление, а также работы по сооружению монумента и благоустройству прилегающей территории в полном объеме гарантирует «Фонд ветеранов строителей Москвы».
ТАСС: последние новости
Движение поездов на синей ветке московского метро вошло в график после сбоя Московский метрополитен примет станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии 19 марта Власти Москвы планируют продлить набережную Тараса Шевченко до Филей
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины
Пенсии россиян будут считать по-новому126
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России71
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов730
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение