Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы

"Комиссия по монументальному искусству рассмотрела предложение, поступившее от некоммерческого благотворительного фонда «Фонд ветеранов строителей Москвы», об увековечении памяти создателей и строителей Москвы. С учетом положительных заключений приняла решение поддержать эту инициативу и установить в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля в районе дома 7, строения 1, по улице Большая Никитская монументально— скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы", — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов , представляя проект закона.

Он уточнил, что финансовое обеспечение в размере 70 млн рублей на проведение конкурса на лучший проект, изготовление, а также работы по сооружению монумента и благоустройству прилегающей территории в полном объеме гарантирует «Фонд ветеранов строителей Москвы».