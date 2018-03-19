Выделенные полосы для автобусов введут на ряде улиц в ЮВАО из-за закрытия трех станций метро 24-30 марта

Выделенные полосы для общественного транспорта временно введут на шести участках ряда улиц в связи с закрытием станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«На шести участках будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта. Так, дополнительное пространство для движения автобусов будет выделено на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, ул. Саранская и ул. Жигулевская, на Новорязанском шоссе. Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на эти полосы будет запрещен», — говорится в сообщении.

Кроме того, запрет на движение автомобилей будет введен на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 6:30 до 21:30 ежедневно, на съезде/выезде с МКАД на территорию торгового центра «Садовод», по ул. Хлобыстова от транспортно-пересадочного узла «Выхино» до Рязанского проспекта в обоих направлениях, по дублерам Лермонтовского проспекта и на всей протяженности Хвалынского бульвара. На шести улицах ограничена остановка-стоянка личного транспорта.

«Для помощи пассажирам около станций «Кузьминки», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» каждый день будут работать 110 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъяснят порядок работы общественного транспорта во время закрытия. На всех станциях метро будут размещены плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах на Таганско-Краснопресненской линии будут звучать аудиообъявления», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях метро «Выхино» и «Кузьминки» будут работать все кассовые окна. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станциях «Выхино» и «Кузьминки» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что ограничения на участке между станциями метро «Выхино» и «Котельники» связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии подземки под действующим перегоном «Выхино»-«Лермонтовский проспект». В соответствии со строительными нормами при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы : Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области . Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.

«Московский метрополитен просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты», — отмечается в сообщении.